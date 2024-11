Si parte giorno 27 e per le due calabresi di Serie C l’inizio è in trasferta. Per uno strano scherzo del destino il Catanzaro ricomincia da dove aveva terminato, perché proprio a Potenza, lo scorso 5 luglio, si era conclusa la corsa ai play off dei giallorossi.



Calendario “bizzarro” anche per la Vibonese, perché la squadra del presidente Caffo ritrova subito l’ex tecnico Giacomo Modica, adesso alla guida della Cavese. E proprio da Cava dé Tirreni ricomincia l’avventura di Angelo Galfano alla guida dei rossoblù.



Il neo promosso Palermo affronta all’inizio la lontana trasferta di Teramo mentre per l’ambizioso Bari si parte con il derby di Francavilla.

Per Bisceglie e Foggia, ammesse in extremis, la data limite è quella del 25 settembre per essere in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla terza serie nazionale. Per adesso nel calendario al posto del loro nome c’è una X e una Y.

L’unico derby della stagione 2020/21 sarà quindi quello fra il Catanzaro e la Vibonese.

La partita di andata è in programma a Vibo l’11 ottobre (4ª giornata), mentre per la gara di ritorno bisognerà attendere il 7 febbraio del 2021.

Si parte il 27 settembre. Confermate le cinque sostituzioni. La presenza di Avellino e Bari, ma anche di Foggia e Trapani, Ternana e Palermo nobilitano un torneo nel quale bisognerà inizialmente convivere con le restrizioni per il contenimento dei contagi da covid-19.