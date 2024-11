Due goal su punizione per l’ala di mister Facciolo, primo goal in D per il 2006 scuola Empoli. Sul podio settimanale anche Mattia Palma, la cui doppietta condanna Ciccio Cozza alla prima sconfitta

Il Girone I di Serie D ha una nuova capolista: la Vibonese di mister Facciolo. Due calci di punizione di un Pietro Terranova in stato di grazia stendono in trasferta il Città di Sant’Agata. Vibonese ora prima in classifica a pari punti con la Scafatese, che torna alla vittoria dopo tre partite battendo 3-1 il Pompei.

Continua la risalita della Reggina, che per il terzo match consecutivo mantiene la porta inviolata e trafigge 3-0 il Paternò con le reti di Cham, Girasole e Forciniti. Amaranto ora a un punto dalla vetta e appaiati al Siracusa (19 punti a testa), fermato sullo 0-0 dalla Sancataldese.

Vittoria esterna fondamentale anche per il Sambiase, che piega di misura il Ragusa con la rete di Zerbo. Prima sconfitta, invece, per il Locri di Ciccio Cozza, uscito con le ossa rotte dalla trasferta contro il CastrumFavara (doppietta di Palma) e raggiunto in classifica dalla truppa di Morelli.

Pareggio a reti bianche tra Igea Virtus e Nissa, vittorie interne per Acireale (1-0 contro l’Akragas) e per l’Enna, che supera 2-1 il Licata.

La top 3 di LaC Sport

Sempre lui, ancora una volta lui: si conferma sul gradino più alto del podio per la seconda giornata consecutiva Pietro Terranova. Il classe '94 - sempre più trascinatore dei rossoblù - mette le ali alla truppa di Facciolo con una doppia punizione d'autore che lo erige, tra l'altro, a capocannoniere del campionato: sei goal a pari merito con Maggio del Siracusa. One man show!

Secondo posto per un baby prodigio amaranto: si era già messo in mostra nelle prime uscite, risultando spesso tra i migliori in campo, contro il Paternò trova anche il primo goal in Serie D. La Reggina si gode Luigi Forciniti, centrocampista tuttofare classe 2006. Se il buongiorno si vede dal mattino...

Terzo posto, infine, per il mattatore di una delle nostre calabresi. Mattia Palma - ex di Castrovillari e Rende - stende con una doppietta il Locri di Ciccio Cozza e regala tre punti pesanti al Castrumfavara.