Dai problemi di scoliosi alla morte del padre, toccante la storia del 25enne cosentino, Alessandro De Rose. Il primo italiano a vincere la gara di tuffi più “pazza” de mondo

Dalla wild card (invito speciale) alla vittoria. Tutto in 48ore. Tutto al Red Bull Cliff Diving, la gara di tuffi più pazza del mondo. A salire sul gradino più alto del podio è stato Alessandro De Rose, primo italiano e primo calabrese doc a vincere nel tour mondiale nel quale si sfidano i tuffatori estremi. Il ragazzo di casa nostra si è laureato campione a Polignano a Mare, in provincia di Bari, dove ha trionfato al termine di due giorni di piroette estreme da 27 metri.

Una storia toccante quella di Alessandro, classe ’92. L’amore per il nuoto ed i tuffi, i problemi alla schiena, la morte del padre a 14 anni e quella passione riposta, per forza di cose, in un cassetto che riaprì, tuttavia, a 18 anni quando per lui arrivò la grande occasione: gli show acrobatici a Torvajanica. Da lì, a Londra, dove diventa anche istruttore. Una crescita infinita, fino ai 27 metri di gloria in Puglia, tra gli applausi di 50mila tifosi.