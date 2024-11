Ai campionati italiani parteciperanno ben undici gli atleti. Tre difenderanno il titolo

Hanno raggiunto Trieste i tuffatori cosentini che parteciperanno ai campionati italiani di categoria. Della pattuglia, capitanata dal coach Barsukova, fanno parte undici atleti molti dei quali candidati ad una maglia. A capo della spedizione ci saranno Giovanni Tocci, Francesco Porco, e Antonio Volpe, campioni in carica nelle rispettive categorie, e che faranno da apripista per Francesco Caputo, Marcello Meringolo, Alessandro Pingitore e Pio Luca Celebre fra gli uomini e Laura Bilotta, Maria Francesca Giglio, Angela Diacovo e Carla Rosa Luberto fra le ragazze.

Le fasi eliminatorie inizieranno domani e termineranno con le finali di domenica. Fari puntati, venerdì e sabato, su Tocci dal trampolino da uno e tre metri e Laura Bilotta. Il campionato italiano è anche valido come seconda prova di selezione per gli Europei giovanili, come prova di selezione per il “7 Nazioni giovanile” e inoltre varranno come prove “indicative” per gli Europei di Kiev e i Mondiali di Budapest.

Francesco Pirillo