Il centrocampista di Monterosso sposa il progetto del club rossoblu per la quarta volta nella sua carriera. Dopo un lungo tira e molla, trovato l'accordo definitivo con la società. Ruscio è reduce da due promozioni consecutive

VIBO VALENTIA - Dopo un lungo tira e molla, le strade di Giovanni Ruscio e la Vibonese tornano ad unirisi. Per lui si tratta di un gradito ritorno. E' la quarta volta che sposa il progetto rossoblu. Decisiva nella trattativa l'intesa con il patron Pippo Caffo ed il direttore generale, Danilo Beccaria. Un elemento di qualità che va ad impreziosire il gruppo di mister Di Maria alla vigilia dell'esordio in campionato previsto per domenica, quando al "Luigi Razza" sbarcherà il Cutro. (ab)