Si parte il 24 luglio in Valle d’Aosta contro l’Asd Vallorco, poi per i giallorossi match con il Chisola, prima di affrontare i sardi e i bianconeri

È stato definito il quadro delle amichevoli che l’Us Catanzaro ha in programma per preparare al meglio l’inizio della nuova stagione. Si comincerà il 24 luglio (ore 17) in Valle d’Aosta, a Morgex (sede del ritiro), contro l’asd Vallorco, compagine che milita nel campionato di Promozione. Si proseguirà il 27 luglio (ore 17) contro il Chisola (serie D), sempre a Morgex.

Amichevole di lusso contro il Cagliari, il 30 luglio alle ore 19, con sede ancora da definire. Sabato 3 agosto, ultima gara con la Juventus Next Gen (Serie C): si giocherà a Châtillon alle ore 18. Le modalità di accesso del pubblico saranno comunicate successivamente in base alle indicazioni degli organizzatori.