VIDEO | L'esperto centrocampista giallorosso è intervenuto in conferenza stampa: «Le partite più belle in questa fase finale, siamo pronti per il rush finale»

«Un campionato sopra le aspettative. Siamo in zona playoff, ora fino al termine della stagione ci sono otto finali, tra l’altro con squadre forti. Le partite più belle in questa fase, siamo pronti per il rush finale». Ha esordito così Luca verna, centrocampista del Catanzaro, in conferenza stampa.

Sul campionato e sulla squadra l’esperto calciatore commenta: «Una B così competitiva e bella non si vedeva da un po’. Noi siamo nel gruppone di testa e questo deve inorgoglirci. Partire con il blocco storico ha consentito ai più giovani di assimilare i concetti: sono stati bravi a farlo ed ora se ne vedono i frutti».

Poi Verna conclude parlando del match contro la capolista in programma lunedì di Pasquetta: «Il Parma è una bella squadra Non si scompongono mai, ti fanno spesso credere di essere in controllo della partita e poi ti puniscono come è successo ad inizio torneo. Penso faranno la stessa tipologia di partita noi però da allora siamo cresciuti e dovremo fare tesoro degli errori per non cascarci nuovamente».