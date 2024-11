Ha guidato al timone, insieme a Gianluigi Ugolini, Luna Rossa alla vittoria nella prestigiosa Unicredit Youth America's Cup contro American Magic a Barcellona. Sullo stesso campo di gara di Barcelloneta, dove la "sorella maggiore" è sul risultato di parità (1-1) dopo due match race nella finale di Louis Vitton Cup contro Ineos Britannia. Marco Gradoni, 20enne romano, è stato uno fautori della vittoria prestigiosa conquistata dagli astri nascenti della vela italiana.

Una storia che si intreccia con Crotone e la Calabria quella del giovane Gradoni che prima di approdare all'ambitissimo team di Luna Rossa, ha regatato in più di un'edizione alla Bper Carnival Race, organizzata dal Circolo Velico Crotone, che ogni anno va in scena nello specchio d'acqua di fronte il lungomare della cittadina pitagorica. Lui che a Crotone ha vinto nel 2018 con il team Tognazzi Marine Village sull'Optimist la terza edizione di uno degli eventi velici giovanili più importanti d'Europa.

A Crotone Marco aveva già fatto vedere tutto il suo valore. Diplomato al liceo scientifico, Marco debutta sull’Optimist all’età di 10 anni aggiudicandosi, primo velista nella storia, il Mondiale di Classe per tre volte consecutive (2017, 2018, 2019). Un risultato straordinario che gli vale il Rolex World Sailor of The Year Award che riceve nel 2019 all’età di 15 anni, risultando il più giovane vincitore di sempre.

Dopo un breve passaggio sul 29er, nel 2021 passa al timone della Classe Olimpica 470 Mixed - in coppia con Alessandra Dubbini -, sulla quale conferma le sue doti da fuoriclasse, vincendo il Mondiale e l’Europeo Juniores. Nel 2022 entra a far parte del team Luna Rossa Prada Pirelli. Skipper del team giovanile Luna Rossa Prada Pirelli e co-timoniere dell'AC40, ha vinto ieri la UniCredit Youth America's Cup, evento riservato agli under 25. Un sogno che si realizza, un sogno che tra le sue tante tappe di avvicinamento, passa anche per Crotone e per la Bper Carnival Race nel mare di Calabria!