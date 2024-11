L’atteso anticipo del Penzo darà il via al turno di campionato. Giallorossi in Laguna per riprendere la marcia. I rossoblù, ancora in casa, cercano la vittoria in vista del derby

Tutto in tre giorni: la Serie B si prepara al tredicesimo turno di campionato, prima della sosta per le nazionali. Ad aprire la giornata l’anticipo tra il Venezia di Vanoli e il Catanzaro di Vivarini, un vero e proprio big-match tra la seconda in classifica e la quinta divisi da soli tre punti in classifica. Un programma che prevede cinque sfide il sabato e quattro domenica, con il Cosenza di Caserta atteso dalla sfida ostica contro la Reggiana di Nesta, il Parma che viaggerà alla volta di Lecco e il Palermo, terza forza del campionato, ancora in casa alla Favorita contro il Cittadella, dopo il successo nel recupero con il Brescia.

Catanzaro, gara difficile in Laguna

Ripartire dalla prestazione di sabato e dimenticare la sconfitta con il Modena. Il Catanzaro sfiderà nell’anticipo della tredicesima giornata in Laguna, in una gara difficile, il Venezia di Vanoli ancorato alla seconda piazza con 24 punti. Una sfida che vale molto non solo per la classifica, con i giallorossi che proveranno a ripartire dopo i due stop consecutivi con Como e Modena.

Al Penzo i giallorossi saranno accompagnati, come in ogni gara lontana dal Ceravolo, dal trasbordante affetto dei propri supporters, che anche in questa occasione riempiranno il settore ospiti per dar man forte ai propri beniamini. Sarà la venticinquesima sfida tra lagunari e calabresi: 11 vittorie a 6 il computo per i veneti, con 7 pareggi. A Venezia il Catanzaro non ha mai vinto: 4 pareggi e 8 sconfitte con 7 gol segnati e 21 presi. Un motivo in più per provarci domani sera.

Cosenza, al Marulla arriva la Reggiana

Un’altra gara tra le mura amiche, il Cosenza attende sabato al Marulla (ore 14) la Reggiana di Alessandro Nesta per ottenere l’intera posta in palio e preparare al meglio l’atteso derby con il Catanzaro, previsto dopo la sosta di campionato. Il pari con la Feralpisalò ha lasciato qualche mugugno nell’ambiente rossoblù soprattutto per la differenza di prestazione tra primo e secondo tempo. Un problema già visto durante questo primo scorcio di campionato e che Caserta e i suoi devono provare a risolvere.

Gli ospiti arrivano in Calabria forti di una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi: due vittorie e due pareggi che li ha rilanciati in classifica a 15 punti, uno in meno dei calabresi. Dodici i precedenti tra le due squadre in terra calabra con il bilancio in parità: 4 vittorie per il Cosenza, 4 pareggi e 4 vittorie per la Reggiana. L’ultima sfida tra le due formazioni risale al campionato di Serie B 2020-21 con la vittoria degli amaranto grazie al gol dell’ex Ivan Varone.

Le gare di sabato

Oltre alla sfida del Marulla tra Cosenza e Reggiana, sabato pomeriggio sono in programma altre quattro partite. La Feralpisalò dopo l’ottimo pari ottenuto a Cosenza affronterà in casa il Bari. I pugliesi di Marino arrivano alla sfida in Lombardia forti delle due vittorie consecutive e dell’ottavo posto in classifica, mentre i padroni di casa vogliono dare seguito all’ottima prestazione (e al buon pareggio) di Cosenza. Al Del Duca di Ascoli arriva il Como per una sfida tra due squadre dagli umori diversi. Gli uomini di Viali alla ricerca di punti e prestazioni dopo le due sconfitte consecutive subite, quelli di Longo pronti a continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Alle 14 andrà in scena anche la sfida del Druso tra il Sudtirol di Bisoli ed il Pisa di Aquilani. Chiuderà il programma del sabato la gara tra Modena e Sampdoria.

Le gare di domenica

Saranno quattro le partite domenicali per il tredicesimo turno della Cadetteria. La capolista Parma sarà di scena a Lecco in un testa-coda dai punti pesanti. I ducali che guidano la classifica con 29 punti proveranno ad ottenere la quinta vittoria nelle ultime sei gare, mentre i lombardi dopo il pari nel recupero con lo Spezia cercheranno di ottenere punti importanti per risalire la china. Allo Zini scenderanno in campo Cremonese e Brescia per un derby molto atteso dalle tifoserie. La squadra di Stroppa cercherà il terzo successo consecutivo per assestare la propria posizione in zona play-off. Una gara delicata per gli ospiti che arrivano al derby dopo una striscia negativa di quattro sconfitte e la consapevolezza che un altro stop potrebbe portare all’esonero di Gastaldello da parte del patron Cellino. Dopo la vittoria nel recupero con il Brescia e il terzo posto agguantato, il Palermo se la vedrà, ancora una volta alla Favorita, con il Cittadella. Scontro salvezza tra Spezia e Ternana al Picco per due squadre che devono cercare di cambiare marcia se vogliono tirarsi fuori dalle secche della classifica. Sarà la prima in panchina per Breda, subentrato all’esonerato Lucarelli.