Il Cosenza ha sostenuto ieri mattina l’allenamento di rifinitura prima di volare verso il Veneto. Oggi pomeriggio al Tombolato di Cittadella è chiamato ad un riscatto e ad una prova d’orgoglio che chiuda il capitolo che ha raccontato di una doppia sconfitta. Le tossine del derby di Catanzaro sono diventate score radioattive in casa con la Ternana. L’obiettivo fondamentale è smaltirle nell’immediato.

Le scelte di Caserta

Caserta ha tenuto ieri la sua conferenza stampa e come di consueto ha dato poche informazioni. Certe le assenze di Viviani e Canotto infortunati e di Calò squalificato. Davanti a Micai, in una difesa a quattro, a destra toccherà a Martino (più che a Rispoli) e a sinistra rientrerà dal 1' D’Orazio. Al centro della retroguardia Meroni farà coppia con Venturi che ha scontato la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo.

A centrocampo il punto di domanda maggiore riguarda il modulo. Con il 4-2-3-1, al fianco di Praszelik, il ballottaggio sarebbe tra Voca e Zuccon. Con il 4-3-3, invece, ambirebbe ad una maglia anche Florenzi che così agirebbe da mezzala. In attacco nel primo caso Marras e Mazzocchi sgropperebbero sulle corsie laterali con Tutino a sostegno di Forte. Entrambi sono alla ricerca del gol perduto, in particolare il primo anche di un modo per spezzare il sortilegio che lo perseguita: 7 i legni già colpiti. Se Caserta dovesse optare invece per il tridente, toccherebbe ad uno solo dei due.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Amatucci; Cassano; Pittarello, Pandolfi. A disp.: Maniero, Frare, Rizza, Cecchetto, Angeli, Giraudo, Danzi, Tessiore, Carriero, Kornvig, Maistrello, Mastrantonio, Magrassi, Baldini. All.: Gorini

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Voca, Praszelik; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte. A disp.: Lai, Marson, Rispoli, Cimino, Sgarbi, Fontanarosa, La Vardera, Zuccon, Florenzi, Arioli, Crespi, Zilli. All.: Caserta

ARBITRO: Bonacina di Bergamo