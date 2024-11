L'allenatore del Cosenza William Viali è intervenuto nella consueta conferenza stampa prima della sfida di Pasquetta tra i rossoblù il Brescia.

Buone sensazioni per Tutino

«Tutino si è allenato gradualmente con il gruppo. Ci sono buone sensazioni. Lui direbbe senza dubbio di sì per la voglia che ha. Ci sarà un confronto tra staff tecnico e medico e decideremo, perché l'infortunio è stato delicato. Il Brescia – spiega Viali – è una squadra tecnica, ma sa anche fare la battaglia. Troviamo una avversario completo. Grande rispetto per loro ma noi abbiamo una voglia di ribaltare il trend. Bisogna usare al meglio le nostre armi per poterci riuscire. In questa partita cerco delle conferme perché abbiamo statistiche importanti ma incongruenti. Ad esempio – continua il tecnico del Cosenza – siamo tra le migliori difese del campionato, ma abbiamo perso tante partite. L'aspetto e la mentalità sono determinanti, soprattutto nel finale. Ogni allenatore ha il suo stile. La partita di Terni mi ha detto tanto, dandomi diversi spunti. Non mi aspettavo quell'inizio di ripresa arrivato come un fulmine a ciel sereno. È stato uno spunto per aumentare la determinazione negli allenamenti».