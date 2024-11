Oggi pomeriggio, fischio d’inizio ore 14, il Cosenza ospiterà la Feralpisalò dell’ex tecnico Zaffaroni, transitato in riva al Crati nel 2021 subito dopo la riammissione del club tra i cadetti. Mesi intensi i suoi, che però culminarono con un esonero. Gli ospiti annaspano all’ultimo posto della classifica e cercano un appiglio per poter alimentare le loro speranze di salvezza in Serie B.

Per ciò che concerne la probabile formazione, Fabio Caserta dovrà sostituire lo squalificato D’Orazio. In ballottaggio ci sono La Vardera e Fontanarosa, mentre dall’altra parte il dubbio è tra Martino e Rispoli. Davanti all’intoccabile Micai sembra essersi saldata abbastanza bene la coppia composta da Meroni e Venturi.

A centrocampo Zuccon partirà dalla panchina, il trainer nella conferenza stampa di stamattina ha detto che non è pronto per giocare dall’inizio e che lo ha visto ancora molle nei contrasti durante la settimana. Allora largo al ritorno di Calò che agirà presumibilmente con Voca perché Praszelik non è stato convocato. Sulla trequarti riecco Florenzi posizionato sull’out mancino. Finalmente il baby prodigio dei rossoblù comparirà nella formazione titolare con Tutino a sostegno di Forte. A destra è vivo il ballottaggio tra Marras e Mazzocchi. Canotto, invece, sarà utile nella ripresa. Out Cimino e Viviani.

Le probabili formazioni

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, Fontanarosa; Calò, Voca; Marras, Tutino, Florenzi; Forte. A disposizione: Lai, Marson, Martino, Sgarbi, La Vardera, Canotto, Zuccon, Arioli, Mazzocchi, Crespi, Zilli. All. : Caserta

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli, Bacchetti; Felici, Carraro, Fiordilino, Balestrero, Parigini; La Mantia, Compagnon. A disp. : Minelli, Volpe, Ferrarini, Bergonzi, Pilati, Martella, Hergheligiu, Zennaro, Kourfalidis, Verzeletti, Gjyla, Pietrelli, Butic, Sau. Allenatore : Zaffaroni