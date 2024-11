Domenica prossima il Cosenza dovrà affrontare la Sampdoria al "San Vito-Marulla" per la quinta giornata del campionato di Serie B. I liguri, a quanto pare, dovranno fare i conti con una notizia preoccupante riguardo a Gennaro Tutino. Il giocatore, atteso come grande ex della partita, potrebbe non essere disponibile a causa di un problema muscolare che lo tiene in forte dubbio per il match.

L'infortunio di Tutino è avvenuto durante l'amichevole disputata recentemente contro la formazione Primavera dei blucerchiati. Dopo aver lasciato anzitempo il campo, il giocatore partenopeo ha continuato solo con terapie nella giornata odierna. Nonostante i tentativi della Sampdoria di recuperarlo in tempo per la trasferta a Cosenza, la sua partecipazione resta incerta.

Il tecnico della Sampdoria Andrea Sottil, alle prese con questa brutta notizia, potrebbe dunque dover fare a meno dell'attaccante atteso a Cosenza, non certo con il tappeto rosso, dopo il recente trasferimento in Liguria. Se il giocatore non dovesse farcela, il suo posto potrebbe essere preso da Sekulov o Borini.