Una partita scontata solo sulla carta, quella che il Catanzaro dovrà affrontare in terra pugliese nel primo pomeriggio di domani sabato 8 ottobre contro la Fidelis-Andria, valida per il settimo turno del girone C di Lega Pro.

Le aquile reduci dall'ennesimo risultato utile consecutivo, dovranno vedersela con una squadra affamata di punti che staziona in penultima posizione a seguito dei 3 pareggi e delle 3 sconfitte maturate da inizio campinato.

«Ci aspetta un avversario affamato di punti e che certo metterà tutto in gioco per fare risultato Per noi si tratterà della seconda trasferta consecutiva e dovremo tirare fuori una prestazione brillante come lo è stata quella di una settimana fa», ha dichiarato l'allentore del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, in conferenza stampa.

I giallorossi dovranno fare a meno sulla fascia destra di Situm per un affaticamento muscolare al polpaccio e il tecnico dovrà scegliere se far scendere in campo fra il già collaudato Tentardini o lo scalpitante Katseris che potrebbe bagnare il suo esordio. Per il resto non dovrebbe cambiare nulla per quanto riguarda la formazione, il solito 3-4-1-2 con Biasci e Iemmello in attacco supportati sulla trequarti da Sounas.

I convocati

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Chilà

Difensori: 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Gatti, 45. Mulè

Centrocampisti: 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 24. Sounas, 27. Vandeputte 88. Cinelli, 77. Katseris

Attaccanti: 9. Iemmello, 10. Bombagi, 21. Curcio, 28. Biasci, 99. Cianci