Il sindaco della città bruzia interviene in vista delle celebrazioni per lo storico anniversario in programma venerdì 23 febbraio: «È il simbolo di una comunità appassionata, orgogliosa e resiliente»

Il Cosenza è pronto a celebrare i suoi 110 anni di storia. Venerdì sera i Lupi ospiteranno al Marulla la Sampdoria nella 26esima giornata del campionato di Serie B. Una partita importante dal punto di vista della classifica ma anche "storica", perché, appunto, arriva nel giorno delle celebrazioni del 110mo anniversario. «Venerdì celebriamo i 110 anni del Cosenza calcio, la squadra che ha scritto la storia dello sport e della città. Il Cosenza è il simbolo di una comunità appassionata, orgogliosa e resiliente, che non si è mai arresa di fronte alle difficoltà, per questo abbiamo deciso di lasciare illuminato il Castello, un altro simbolo, fino alla partita con la Sampdoria». Così Franz Caruso, sindaco di Cosenza in occasione dell’anniversario del Cosenza Calcio.

Il primo cittadino bruzio continua: «Il Cosenza è il lupo che non si arrende, che lotta con grinta e coraggio per raggiungere i suoi obiettivi. Il Cosenza è la nostra identità, il nostro orgoglio, il nostro amore. Come sindaco e tifoso, voglio esprimere il mio affetto e il mio sostegno a questa gloriosa realtà, che ha saputo negli anni regalarci emozioni indimenticabili e che continua a rappresentare i valori e le aspirazioni di tutta la nostra Provincia. Auguro al Cosenza di continuare a crescere e a migliorare, di raggiungere nuovi traguardi e di onorare sempre la maglia rossoblù».