Sarà Reggina-Città di Sant'Agata l'ennesima tappa del tour de force degli amaranto. La formazione dello Stretto, dopo il pari in settimana contro l'Acireale, affronterà i siciliani, a caccia del quinto risultato utile consecutivo e, soprattutto, della vittoria numero quattro in stagione. Trocini si è detto molto fiducioso del lavoro della squadra, che a breve accoglierà anche Tomas Bolzicco ufficialmente.

Di seguito tutte le info su LFA Reggio Calabria-Città di Sant'Agata: orario, convocati, formazioni e arbitro della partita.

Orario Reggina-Sant'Agata

La sfida fra Reggina e Sant'Agata si giocherà alle ore 15:00 di domenica 22 ottobre e sarà valida per nono turno del campionato di Serie D, girone I.

Dove si gioca Reggina-Sant'Agata

Reggina-Città di Sant'Agata si giocherà allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, impianto casalingo della formazione amaranto.

Convocati

Trocini ritrova Ricci ma continua a non avere a disposizione il terzo portiere Fecit, oltre ai vari Cham, Girasole, Bontempi, Altamura e Rosseti. Non c'è nemmeno Tomas Bolzicco, ancora non ufficializzato dalla società di Virgilio Minniti.

La lista completa: Martinez, Velcea, Aquino, Dervishi, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi, Barillà, Bright, Mungo, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco, Bianco, Coppola, Marras, Perri, Provazza.

Probabili formazioni

Potrebbe esserci un turno di riposo per capitan Barillà contro il Città di Sant'Agata: se così fosse potrebbe esserci spazio per il giovane Ponzo, con uno fra Mungo e Zucco esterno. Coppola in avanti con Marras, Kremenovic verso il ritorno dal primo minuto.

LFA Reggio Calabria (3-4-1-2): Martinez; Ingegneri, Kremenovic, Zanchi; Dervishi, Salandria, Ponzo, Mungo; Zucco; Marras, Coppola. Allenatore: Trocini.

Città di Sant'Agata (4-3-3): Iovino; Cavali, Falla, Esposito, Squillace; Marcellino, Ambro, D'Amore; Mincica, Carrozzo, Aquino.

Arbitro Reggina-Sant'Agata

L’arbitro della sfida sarà Vincenzo D’Ambrosio Giordano della sezione di Collegno. Con lui ci saranno gli assistenti: Mandarino della sezione di Alba-Bra e De Giulio della sezione di Nichelino.