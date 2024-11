Il club del presidente Caffo ingaggia il forte centravanti senegalese. Un giocatore inseguito già lo scorso anno. Insieme ad Allegretti formerà il tandem d’attacco rossoblu. La corsa alla Palmese è già iniziata

VIBO VALENTIA - La Vibonese non vuole lasciare alla Palmese lo scettro di regina del mercato d’Eccellenza e cala un colpo da novanta. Da poche ore agli ordini di Gaetano Di Maria c’è anche Ousmane Sene. Attaccante d’esperienza classe ’81 con un passato in B, C1 e serie D. Un centravanti di categoria superiore convinto a scendere in Eccellenza solo dal progetto rossoblu. Ad annunciare l’ingaggio della punta senegalese è stato direttamente il patron Pippo Caffo. Un giocatore inseguito da tempo dalla società di via Piazza D’Armi. Già lo scorso anno, Sene fu vicinissimo a Vibo Valentia. Un elemento cercato dall’allora allenatore Tonino Soda. Poi l’affare sfumò e Sene si accasò al Torrecuso, segnando un gol anche alla Vibonese, per concludere la stagione con la maglia del Marano nel girone C di serie D. Seppur a distanza di 12 mesi, insomma, la Vibonese si assicura le prestazioni di uno dei migliori centravanti in circolazione nel panorama dilettantistico. Si è già messo a disposizione dei compagni. Insieme ad Allegretti formerà il tandem d’attacco rossoblu in un campionato in cui, lì davanti, sembra di assistere ad una seconda serie D. (ab)