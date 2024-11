Il club biancoverde ha un conto in sospeso con i cugini giallorossi. Risale all'annata della mancata promozione in Prima Divisione. Ecco perché il derby dei Due Mari sarà ancora più sentito

LAMEZIA TERME (CZ) - Il Guido D’Ippolito è lì ad attendere. Lo fa da tre stagioni. Lo stadio di Lamezia Terme brama vendetta. La brama soprattutto la Vigor Lamezia che tra i tanti conti in sospeso con il Catanzaro, ha da saldare anche quello legato a quell’annata. Un’annata vissuta a braccetto dalle due formazioni che fino all’ultimo si contesero la promozione insieme al Perugia. A fare le differenza tra le due squadre alla fine del torneo furono proprio gli scontri diretti. Decisiva la sfida sui tre colli terminata 1-0 per il Catanzaro. Fu’ D’Anna a condannare la Vigor. Il suo gol al 90esimo spezzò, di fatto, il sogno Prima divisione dei lametini. Ecco perché domani alle 15:00 Vigor-Catanzaro sarà un derby dei due Mari ancora più sentito. Ecco perché la squadra biancoverde punta a vendicarsi facendo leva sul suo stadio. Lì dove il Catanzaro nella stagione 2011-2012 andò via con una sconfitta e lì dove la formazione giallorossa non vince da tanto, troppo tempo. Tra le fila biancoverdi mancherà un sicuro protagonista: Stefano Del Sante. E’ stato squalificato, guarderà la partita seduto sulla tribuna del D’Ippolito. Lo stadio lametino avrà bisogno anche del suo incitamento per aggiungere alla V di Vigor altre due V. Quella della vittoria e della vendetta. (ab)