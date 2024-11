Sarà una festa dell'Immacolata diversa per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. I neroarancio saranno impegnati nelturno infrasettimanale di domani contro Sant'Antimo, nell'undicesima giornata del campionato di Serie B.

Barrile e compagni vogliono tornare al successo, anche per rinvigorire una classifica che li ha visti scendere all'undicesimo posto, viste le due sconfitte contro Agrigento e Forio e il rinvio del match con Cassino al 23 dicembre. Il calendario, da qui fino alla fine dell'anno solare, sarà molto intenso e potrà indicare quali realmente siano le potenzialità del roster a disposizione di coach Bolignano.

Occhio, comunque, a Sant'Antimo, due punti in più di Reggio in classifica, di cui occupa la nona posizione. Chi vince, dunque, resta in scia della zona playoff, i due punti in palio al Palacalafiore potrebbero fortemente incidere sulle ambizioni delle due compagini.