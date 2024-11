Durante la cerimonia, il cestista non ha dimenticato di ricordare l’inizio della sua carriera. Fu la formazione dello Stretto a lanciarlo e Manu, sul palco, lo ha ricordato

Manu Ginobili è ufficialmente entrato nella Hall of Fame della NBA. L’ex cestista argentino nella notte è stato insignito della prestigiosa onorificenza della lega americana, traguardo raro per i giocatori non statunitensi.

Le parole di Ginobili

Durante la cerimonia, Ginobili non ha dimenticato di ricordare l’inizio della sua carriera. Fu la Viola Reggio Calabria a lanciarlo e Manu, sul palco, lo ha ricordato.

«L’Italia è stata la mia prima fermata dopo l’Argentina. La Viola Reggio Calabria, con un allenatore che mi ha sempre dato fiducia nei momenti più duri e tanti veterani a mostrarmi la via. È stato un primo passo fantastico nel basket europeo».

Il video è disponibile qui