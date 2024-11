Reggio Calabria non riesce ad espugnare il PalaEdilGen: i due punti vanno ai campani che staccano in classifica la formazione dello Stretto

Sconfitta, forse, definitiva. La Pallacanestro Viola Reggio Calabriacada al PalaEdilGen, contro Sant'Antimo. La PSA si impone 75-69, ipotecando quei playoff ormai forse definitivamente compromessi per Bolignano e soci.

Primo tempo

Riccardo Coviello è l'uomo in più dei campani in avvio. Si gioca punto a punto, Sant'Antimo e Reggio lottano su ogni pallone, c'è grande equilibrio sul parquet dei campani. È talento di Amar Balic a brillare nella Viola, che mette a segno il primo vantaggio dopo otto minuti di gioco, chiudendo avanti 16-16 il primo periodo. Duranti in avvio di secondo trova una tripla importante che sembra possa far decollare la Viola.

La squadra di Bolignano costruisce un vantaggio di cinque punti, poi Cantone con altro canestro dai 6.75 ristabilisce la parità al tramonto della prima frazione della delicatissima partita del PalaEdilGen.

Secondo tempo

La lotta non cessa neanche nel secondo tempo. Il pari in chiusura di frazione galvanizza Sant'Antimo che, a sua volta, prova a strappare nel punteggio: una bomba di Cantone e due punti in lunetta di Verazzo portano a sei il massimo vantaggio della PSA. La Viola resta a contatto, le stoppate di Anaekwe si contrappongono al lavoro sui rimbalzi di Yande Fall, la qualità di Balic e Duranti sfida quella di Coviello e Cantone.

Il quarto quarto parte dal 52-49 in favore di Sant’Antimo che, con le triple di Cena e Battaglia, mette fra se e la Viola undici importantissime lunghezze. La squadra di coach Origlio sembra averne di più, sebbene la Viola. non molli, fino alla fine. I canestri di Balic e Barrile illudono Reggio di poter rientrare in corsa, Cantone ancora da tre punti mette la parola fine sulla sfida. Alla sirena esultano i campani, che "vedono" i playoff.

Geko PSA Sant’Antimo - Pall. Viola Reggio Calabria 75-69 (16-17, 19-18, 17-14, 23-20)

Geko PSA Sant’Antimo: Riccardo Coviello 23 (5/6, 2/6), Carlo Cantone 15 (3/4, 3/6), Armando Verazzo 11 (1/2, 1/6), Enzo damian Cena 11 (2/4, 2/5), Pasquale Battaglia 10 (1/2, 2/7), Ignacio Ochoa 3 (0/1, 1/2), Simon obinna Anaekwe 2 (1/3, 0/0), Roberto Maggio 0 (0/1, 0/4), Emanuele Puca 0 (0/0, 0/0), Andrea Sabatino 0 (0/0, 0/0), Renato Buono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 30 11 + 19 (Enzo damian Cena 8) - Assist: 11 (Carlo Cantone 5)

Pall. Viola Reggio Calabria: Yande Fall 20 (7/12, 0/1), Amar Balic 14 (5/9, 1/2), Bruno giuseppe Duranti 12 (1/5, 2/5), Franco Gaetano 10 (4/5, 0/0), Lazar Kekovic 8 (4/8, 0/0), Fortunato Barrile 3 (0/1, 1/2), Federico Ingrosso 2 (0/3, 0/2), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 16 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Yande Fall, Franco Gaetano 9) - Assist: 14 (Amar Balic 6)