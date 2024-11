Il calciomercato estivo è ancora nella fase embrionale ma, comunque, già tanto bolle in pentola. Diverse sono infatti le squadre che devono rinnovarsi, rivoluzionare o ricominciare un nuovo ciclo. Ingredienti, questi, che rendono dunque già rovente l'anticamera della sessione estiva.

Rivoluzioni societarie in Eccellenza

Le trattative, come detto, sono molteplici e le suggestioni ancor di più. Andando con ordine e iniziando con il collettivo, ovvero con le società, c'è da capire cosa ne sarà del Cittanova che adesso è davvero solo. Qualche giorno fa, infatti, è arrivata l'ufficialità delle dimissioni in blocco di tutta la dirigenza giallorossa, incupendo ancor di più il futuro prossimo del club che solo fino a qualche settimana fa stava disputando la finale play off contro la Vigor Lamezia.

Di tutt'altro colore è invece il futuro calcistico in quel di Gallico poiché, dopo le voci delle settimane scorse, è arrivata l'ufficialità della fusione tra il Gallico Catona e il Val Gallico, con la nuova società che prenderà appunto il nome di Val Gallico, e con ambizioni sicuramente di vertice in vista della prossima stagione. Abbastanza folto è anche il valzer degli allenatori dal momento che molte sono le panchine in bilico e, soprattutto, quelle vuote.

Viscardi saluta il Rende: «Restano splendidi ricordi»

Il Soriano riparte da Giovinazzo mentre la Palmese ha già accolto Zito ma oltre a queste, tante altre panchine aleggiano nell'incertezza, a partire dall'Isola Capo Rizzuto dove è sempre più difficile il rinnovo di mister Tony Lio e con un divorzio praticamente nell'aria. Stesso discorso del club giallorosso vale per l'Amantea dove Cipparrone, con tutta probabilità, non sarà più il tecnico dei blucerchiati, anche perché l'Amantea deve innanzitutto vedere quale sarà il proprio destino. Si guarda intorno invece l'appena retrocesso Stilomonasterace, con il club che sicuramente attuerà una rivoluzione sia di organico che di staff. A tal proposito è da sciogliere prima di tutto il nodo allenatore e qui, al momento, sembra prendere sempre più piede una scelta giovane ed esordiente con Peppe Papaleo, che solamente fino a qualche mese fa giocava (peraltro storico ex di questa squadra) principale indiziato a prendere le redini del club. In Eccellenza dopo tre anni si separano le strade fra il Rende e il tecnico Salvatore Viscardi. È stato lo stesso tecnico dei biancorossi ad annunciarlo attraverso i suoi canali social: «Restano splendidi ricordi - scrive Viscardi - che rimarranno per sempre nel mio cuore e legami solidi che vanno aldilà del calcio».

Fioretti verso il rinnovo con il Soriano

Passando a indiscrezioni e possibili trattative, c'è il Soriano che innanzitutto deve rifondare dopo le diverse partenze importanti delle ultime settimane. Le ambizioni del club rossoblù di certo non saranno ridimensionate e l'organico sarà competitivo, e l'indizio è il sempre più probabile rinnovo di Simone Fioretti. Il sogno ad occhi aperti (ipotesi ai limiti del possibile, sia chiaro) si chiama Marco Condemi, bomber del Cittanova a cui ha portato 12 punti puliti (sui 49 complessivi). Quanto alla porta, per il post-Stillitano si pensa ad un ritorno di Salvatore Palumbo.

Pronta a ripartire invece la Palmese con il suo nuovo ds Francesco Ascone. Quest'ultimo è già in movimento per regalare colpi ad effetto ad una piazza storica e blasonata. E il primo regalo potrebbe essere il centravanti Diego Surace (su di lui sondaggi anche da parte di AEK Crotone e Paolana). 22 gol in 30 partite per una straripante media di 0,73 gol a partita; 16 punti puliti (su 62 complessivi) portati al Capo Vaticano e che portano esclusivamente la sua firma; 4 gol, tutti pesanti, segnati negli ultimi dieci minuti (solo Giglio ha fatto meglio); 14 gol, più di tutti, siglati nel secondo tempo e giocatore più prolifico in trasferta con 12 centri. Questi sono solo alcuni dei dati straripanti che ha registrato lo stesso Surace. Non solo, l'effetto Ascone potrebbe portare a Palmi anche Jaiteh, attaccante della Saint Michel.

I movimenti in Promozione

Scendendo di categoria, cambierà faccia l'Altomonte con i sempre più probabili addii di Castellano e Le Piane. Per la neopromossa AEK Crotone la scelta parte dal direttore sportivo, e tutti gli indizi portano all'ex calciatore Davide Biagi. Passando al Girone B, oltre a Surace il Capo Vaticano potrebbe perdere il classe Antonio La Torre, il terzo (tra i giocatori di movimento) più utilizzati per minutaggio. Richieste anche per il terzino Rocco Papaleo il quale è in mezzo tra Stilomonasterace, Guardavalle e Gioiosa Ionica.