Verso la chiusura della prima fase della stagione, nel massimo torneo regionale si scenderà in campo per il penultimo turno. La lotta per il primato è ancora apertissima, i duelli si rinnoveranno con tenacia nei parquet calabresi

Il massimo torneo regionale in rosa sta dando diversi spunti agli appassionati, di settimana in settimana crescono le migliori promesse calabresi. C’è un’età media in campo come al solito molto bassa, basti pensare a team, come l’Avolio Castrovillari, che hanno schierato delle classi 2010 da titolare, a dimostrazione di come la pallavolo sia sempre foriera di interesse nelle nostre latitudini. Nel penultimo turno della fase regolare, diversi saranno i focus degli appassionati.

Girone A

La lotta per il primato si sposta in due giorni. La capolista Cirò sinora non ha sbagliato un colpo o quasi, è ancora imbattuta in campionato e vorrà fare un grande en plein. Avversari con difficoltà crescente nei prossimi turni: chiuderà la prima fase con la sfida a Paola, ma nel frattempo domani dovrà superare proprio Castrovillari davanti ai propri tifosi di casa. Tra le gare di domani, cercherà il riscatto Rossano che avrà un impegno di media portata contro le ragazze dell’Arpaia Lamezia. Nella domenica della pallavolo in rosa, grande attenzione per Cosenza-Paola, che si giocherà a Camigliatello: da una parte una squadra bruzia diventata una specie di outsider, dall’altra si vedranno i primi dettami di mister Calabrò. A chiudere la sfida tra Pink Lamezia e Silan.

Girone B

Tre match di sabato, un posticipo finale per racchiudere il 17° turno. Il duello a distanza tra le prime due della classe si giocherà quasi in contemporanea domani pomeriggio. La Todosport, che nello scorso turno è stata sconfitta a Cinquefrondi, vorrà tornare alla vittoria contro la Stella Azzurra Cz, una squadra che poteva avere anche qualche punto in più in classifica. Pizzo invece sarà di scena nel palazzetto di casa ospitando la New Teosidos, una compagine solida e costante nel corso di questo torneo. Varrà invece per capitalizzare meglio la seconda fase nei play out invece la sfida tra Gioia Tauro ed Elio Sozzi, a chiudere domenica il match tra Digem e Diper: la squadra di casa sarà alla ricerca di un guizzo per agguantare la zona play off.