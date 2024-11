La serie C femminile sta offrendo uno spettacolo gradevole in giro tra piccoli e grandi centri cittadini. A Marina di Gioiosa scopriamo ancora una volta la fase di preparazione della Digem Domenica Tavernese Odontoiatria e Medicina, la matricola da alti e bassi. Domenica 10 novembre alle 18:30, sul parquet del PalaMarcellino, andrà in scena il match Digem Volley MdG - Cidue Costruzioni.

L’avversario, come la Digem, ha sempre operato nel settore giovanile formando nuove leve da inserire negli organici di squadre regionali e nazionali. Sarà bello vedere all’opera la mentalità di due gruppi aperti ai talenti e alle proposte.

La Digem Volley nelle prime giornate ha maturato due vittorie e tre sconfitte per un totale di sette punti mentre la Cidue Costruzioni, rispetto alla squadra locridea, è in ritardo di un solo punto e pertanto si preannuncia una sfida interessante in ordine al posizionamento in classifica.

La Digem ha recuperato il centrale Negro dopo un infortunio durato 15 giorni e si prepara ad affrontare l'insidiosa gara che arriva dopo due incontri proibitivi, considerati gli organici di alto livello di Vibo e Pizzo. La Digem cerca chiaramente il riscatto che potrebbe significare maggiore fiducia e determinazione per le gare a seguire. Determinazione che, anche se a tratti, è uscita fuori perché le ragazze di Massimiliano Di Garbo, in alcuni set delle ultime due gare, hanno dimostrato di saper fare. «È necessaria una maggiore concentrazione per sperare di giungere al successo» dichiara Massimiliano Di Garbo.

Non resta che rimandare l'appuntamento a domenica 10 novembre quando la squadra, quasi interamente composta da ragazze della Locride e cresciute nella Digem, potrà impegnarsi per regalare al numerosissimo pubblico una gara piena di emozioni.