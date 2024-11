L’assemblea dei club ha dato l'assenso alla richiesta avanzata dalla Tonno Callipo. Si scuote il mercato: nel mirino due ritorni eccellenti mentre Vedovotto e Casoli si sono già accasati altrove

La Tonno Callipo Calabria militerà in Superlega nella prossima stagione. Come ragionevolmente previsto, l’assemblea dei club della Lega Pallavolo di Serie A ha dato l’assenso alla domanda di ripescaggio presentata dalla società giallorossa che ha scelto di avvalersi della clausola del regolamento che prevede la possibilità di ripescaggio per la formazione finalista dei Play off di A2, uscita sconfitta dalla serie finale.

Così effettivamente è stato e da Bologna è arrivata la tanto sospirata fumata bianca, annunciata dallo stesso presidente Pippo Callipo nel corso di una riunione che, nella sua azienda, ha ospitato la sottoscrizione di un accordo sindacale. Durante il suo intervento, Callipo (in costante contatto con gli uffici di Lega) ha dato l’annuncio di fronte a dipendenti e rappresentanze sindacali che hanno accolto con un fragoroso applauso la notizia.

Ma, la comunicazione, non ha certo trovato impreparata la società che già ha mosso le prime pedine di mercato proprio in prospettiva di un ritorno nella massima serie. A cominciare dalla guida tecnica, affidata all’argentino ex Ravenna Waldo Kantor, Vibo si è proiettata infatti sul mercato con l’intenzione di allestire una squadra il più competitiva possibile.

A marcare la qualità degli intenti, i primi nomi che sarebbero già stati messi al sicuro e che prevedono due ritorni eccellenti in quel di Vibo Valentia. Si tratta del regista cuneese Manuel Coscione, per tre stagioni in giallorosso e a Piacenza nell’ultimo campionato, e del centrale calabrese di Palmi Rocco Barone, proveniente da Molfetta dopo aver militato per due stagioni a Perugia.

Per due pezzi da novanta in rientro, altri due protagonisti della scorsa stagione fanno le valigie e si accasano altrove. Si tratta del martello veneto Filippo Vedovotto, nelle ultime due stagioni punto fermo in posto 4, e del compagno di reparto nonché capitano Cristian Casoli. Entrambi resteranno in A2: il primo andrà a Siena, il secondo tornerà a Castellana Grotte.

Da Il Vibonese