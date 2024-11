L'incontro in vista delle prossime sfide che vedranno i ragazzi dei coach D'Amico e Aloe impegnati rispettivamente il 26 ottobre contro il Bronte in Serie B e il 12 ottobre in C contro lo Sporting Magna Grecia

Una serata di pallavolo ma anche di prime emozioni per il pubblico di Collina Castello. L’allenamento congiunto tra Bisignano Group e New Tech Rende ha appassionato un centinaio di spettatori, che hanno apprezzato i primi spunti visti forniti dalla preparazione sportiva di entrambe le squadre.

C’è una differenza di categoria tra Bisignano e Rende ed è emersa senza troppi fronzoli. Quattro i set disputati e risolti in favore dei padroni di casa (sul punteggio di 25-20, 25-15,25-15,25-16) in un’ora e quaranta di gioco che è servita soprattutto per sperimentare gli schemi e ruotare anche un po’ tutti gli effettivi in rosa.

Le azioni di buona qualità non sono mancate, le due squadre hanno giocato con energia e senza rallentare più di tanto lo spettacolo complessivo. Bisignano Group, dal canto suo, ha mostrato una maggiore qualità, dimostrandosi più incisiva sotto rete e più tenace a muro. Motivata anche dalla salvezza della scorsa stagione nel suo ritorno nei campionati nazionali, proseguirà in queste settimane il suo cammino delle amichevoli affrontando altre compagini calabresi.

I tifosi bisignanesi hanno apprezzato lo spettacolo in campo e lo stile del coach D’Amico: sperano di vedere ancora tanti progressi nei biancoblù, per arrivare pronti al primo appuntamento ufficiale in campionato, previsto per il 26 ottobre con l’impegno casalingo contro il Bronte in Serie B

Rende non ha comunque demeritato, la squadra di mister Aloe non difetta in buona volontà e caparbietà: la seconda linea, sollecitata dagli attacchi bisignanesi, saprà trarre utili indicazioni per il futuro. La New Tech sa comunque di poter assumere un ruolo da protagonista in Serie C. In questo caso, l’inizio del torneo è fissato per il 12 ottobre con Rende che in casa affronterà lo Sporting Magna Grecia.