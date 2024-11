I gialloblù hanno vinto in trasferta la gara 1 degli ottavi di finale dei play-off del campionato di Serie A3 contro l'ErmGroup San Giustino. Attesa per il ritorno che si disputerà in casa domenica 7 aprile

La OmiFer Palmi è un rullo compressore e, dopo i trionfi in Coppa Italia e Supercoppa di Serie A3, è in cerca del triplete per effettuare il salto di categoria in A2.

La squadra di coach Radici, terminata la regular season, dopo la sbornia degli ultimi successi, è scesa in campo per disputare gli ottavi di finale di pallavolo dei play-off del campionato di Serie A3 Credem Banca, con sfide di andata e ritorno. Nella gara 1, in trasferta, il team del presidente Carbone si è imposto autorevolmente contro i biancazzurri ErmGroup San Giustino, vincendo 1-3. Il risultato non era scontato, poiché l’avversaria era di livello, e la squadra reggina doveva ancora recuperare le energie psicofisiche profuse nella finale di Supercoppa disputata sabato sera.

La formazione di Palmi ha dimostrato tanta maturità e solidità, sfoderando l’ennesima prestazione superlativa. In campionato contro San Giustino, i gialloblù avevano già vinto due volte, ma i playoff hanno un altro peso, poiché ci si gioca la stagione. Nelle quasi due ore di gara, pertanto, OmiFer Palmi è stata quasi perfetta, lasciando ai padroni di casa soltanto il secondo set, e prevalendo negli altri parziali. Adesso, il cammino è spianato verso la gara di ritorno che si terrà domenica 7 aprile al palazzetto “Mimmo Surace” di Palmi. La sfida, in ogni caso, è ricca di insidie, e andrà affrontata con il giusto piglio.

Si attende un match dagli alti contenuti sportivi ed emozionali. L’entusiasmo nella città della Piana è alle stelle, dunque, la spinta del pubblico sarà un fattore su cui contare per continuare a sognare.