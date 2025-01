Il campionato di Serie C maschile, rispetto alle ultime stagioni, ha aumentato il suo tasso tecnico, la qualità dei pallavolisti di grandi piazze regionali si fa decisamente sentire. Tanti sono i protagonisti in questo torneo, che registra la presenza di elementi in grado di fare decisamente la differenza. Uno di questi è, senza dubbio, Emiliano Magurno, vero e proprio regista della squadra allenata da Biagio Borrelli. Il Praia ha un palleggiatore in grado di accendere la luce in ogni momento della gara, i tifosi lo hanno capito, ad esempio, nello scontro diretto contro il Rende di qualche settimana fa. Il suo Praia intanto è reduce dalla vittoria per 3-2 contro Catanzaro, una sorta di “bestia nera” in campionato, in quanto i giallorossi hanno vinto all’andata (infliggendo l’unica sconfitta della stagione) e strappato un punto nel match di domenica: «Dopo la prima sconfitta a inizio campionato – aggiunge Magurno - abbiamo avuto un andamento assolutamente positivo non perdendo partite anche in situazioni complesse».

Il filotto di vittorie ha reso Praia una seria concorrente per la vittoria del campionato, Magurno sa bene come siano due le dirette avversarie: «La Milani Rende resta la favorita come il nostro team. Non ci nascondiamo, così come dovrebbe fare la capolista Taurianova, che a oggi è la squadra da battere». L’amalgama dello spogliatoio resta fondamentale, con gli esperti e i più giovani ad avere dato compattezza all’ambiente: «Siamo un gruppo assolutamente solido, in piena sintonia e questo ci ha permesso di non perdere partite che forse non meritavamo di vincere».

Magurno può essere considerato come uno dei migliori elementi del campionato, non nasconde di certo le sue responsabilità: «Nel gruppo del Praia sicuramente sono quello con più esperienza e mi fa piacere che gli addetti ai lavori pensino che sia un pallavolista importante. Obiettivo personale? Sicuramente vincere il campionato, non mi nascondo».