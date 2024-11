Torna alla vittoria dopo tre sconfitte la Tonno Callipo Calabria che ottiene tre punti importanti nella trasferta di Catania contro la Roomylube Mca Energy. Nella prima giornata di ritorno del girone L1 di Serie B, la squadra di coach Nico Agricola mostra fin dall’inizio grande voglia di riscatto dopo un periodo opaco contrassegnato da tre stop di fila. Ed infatti i tonnetti giallorossi vincono quasi in scioltezza: 8-4, 16-13 e 21-14 raccontano del predominio della Callipo in terra siciliana che gestisce a proprio piacimento il gioco, aggiudicandosi così il primo set 25-15.

L'incontro a Catania

Nel secondo parziale Catania ovviamente non ci sta a subire e pareggia subito i conti: il gioco però è alquanto combattuto e si assiste a due squadre che viaggiano punto a punto, soprattutto nella seconda metà del parziale. Dopo il vantaggio siciliano 8-6 e 16-13, Vibo passa avanti sul 21-20. Il break decisivo per i locali si concretizza ai vantaggi, con gli etnei più lucidi nelle ultime due azioni che decretano il 25-23 a loro favore.

E si giunge al terzo set: anche qui è aspra battaglia, con le contendenti che non ci stanno a perdere ed il 28-26 per la Tonno Callipo lo evidenzia in modo eloquente. Stavolta sono Fioretti e compagni a condurre nel punteggio (16-13 e 21-18), mostrando grande determinazione e convinzione nell’invertire il trend negativo accumulato nelle ultime settimane. I tonnetti giallorossi vincono dopo quasi mezz’ora di gioco e con un punteggio alto (28-26) passano a condurre 2-1.

La vittoria della Tonno

Il clichè del match non muta nemmeno nel quarto parziale a livello di intensità anche se la Callipo mostra di rispondere bene agli attacchi di Catania. La squadra di Agricola si porta sull’8-6 ma subisce il ritorno etneo sul 16-15. Di nuovo avanti Vibo 21-20 e l’equilibrio dura fino al 22 pari. Due errori in attacco di Catania consegnano altrettanti match-point alla Callipo, che vince dopo una battuta sbagliata da Cassaniti. Fondamentale del servizio decisivo nel computo finale del match, con ben 18 errori dei siciliani dai nove metri, 10 in più dei vibonesi. Alla fine grande gioia ed esultanza per i giovani calabresi che si assestano a centro classifica con 7 punti. Buona prestazione collettiva con Cugliari top scorer autore di 19 punti, uno in meno per Fioretti e in doppia cifra anche Spanò con 16 punti (di cui 2 ace). Ben tre muri punto per Saragò.

Prossimo appuntamento per la Tonno Callipo Calabria sabato 6 marzo (ore 17.00) al PalaValentia: ospite la Diper Jolly 5frondi, fanalino di coda con 1 punto.

Il tabellino

Roomylube Mca Energy Catania - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (15-25, 25-23, 26-28, 23-25)

Catania: Spina, Nicosia 2, Vintaloro 4, Maccarrone 16, Libra 10, Marino (L pos 56%, pr 18%), Di Paola 12, Orto, Cassaniti 7, Nicotra 17. Ne: Passari, Mirabella, Pappalardo (L), Gulino. All. Barbagallo.

Vibo Valentia: Saragò 6, Aiello (L pos 65%, pr 22%), Spanò 16, Elia 3, Fioretti 18, Cugliari 19, Ribecca 6. Ne: Iurlaro, Laurendi, Facciolo, Mirarchi, Guarascio. All. Agricola.

Arbitri: Pirronitto e Ippolito.

Note - durata set: 21’, 27’, 29’, 28’. Totale 105 minuti. Catania: ace 4, bs 18, muri 8, errori 10. Vibo: ace 5, bs 8, muri 11, errori 14.