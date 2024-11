Il numero uno del ranking Atp batte il tennista serbo in tre set (6-1, 6-4, 6-2) e conquista la seconda settimana londinese per il terzo anno consecutivo. Nel prossimo turno attende il vincente della sfida tra Shapovalov e Shelton

Jannik Sinner regola facilmente la "pratica" Kecmanovic e accede agli ottavi di Wimbledon. Il numero uno del ranking Atp e dello Slam sull'erba dell'All England Club batte il tennista serbo in tre set (6-1, 6-4, 6-2) in un'ora e 38 minuti e continua la cavalcata verso la seconda settimana del torneo. Una partita senza storia con l'azzurro che conquista gli ottavi per il terzo anno consecutivo e aumenta lo score fenomenale in questo 2024: sale a 41 vittorie il numero delle vittorie in 44 partite, con tre "sole" sconfitte arrivate contro Carlos Alcaraz (Indian Wells e Roland Garros) e Stefanos Tsitsipas (Montecarlo). Ora nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Denis Shapovalov e l'americano Ben Shelton.

La partita

Primo set senza storia con Sinner che parte fortissimo tiene il servizio d'apertura e conquista subito un break nel secondo game (2-0). Il tennista serbo subisce il servizio del numero uno del mondo che conferma il break e vola sul 3-0. Kecmanovic non riesce a entrare in partita e subisce anche il secondo break (4-0). Un Sinner che conferma anche il secondo break (5-0), con il numero 52 del ranking Atp che tiene il suo servizio (5-1), prima di subire il servizio dell'azzurro che chiude il primo set in soli 22 minuti: 6-1.

Il secondo set va avanti on serve fino al 4-4 con Kecmanovic che riesce a ritrovare le percentuali al servizio e va avanti punto a punto. Nel nono game il tennista serbo parte bene e si porta sul 40-15, prima di subire il ritiorno del 22enne italiano che conquista una palla break che gli vale il 5-4. Sinner nel decimo va sotto 0-15, prima di ribaltare il game e chiudere in 41': 6-4.

Il numero uno del mondo vuole chiudere in fretta la "pratica" Kecmanovic conquistando il break nel game iniziale del terzo set (1-0). Il serbo va avanti sull'0-30, prima di subire il nuovo recupero dell'azzurro che conferma il break (2-0). Kecmanovic resta in scia (2-1). L'azzurro va sotto anche nel quarto game (0-15), ma con regola l'avversario con il servizio: 3-1. L'azzurro si guadagna un altro break nel quinto game, confermato nel sesto a 0 (5-1). Nel settimo l'azzurro va sotto 0-30 e concede la prima palla break della partita all'avversario (30-40), che recupera e chiude il match: 6-1.