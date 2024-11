Sono stati i bomber i protagonisti della terza puntata di Zona D, il format dedicato al calcio dilettantistico calabrese, in onda ogni martedì alle 15 su LacTv e in replica dopo il Tg delle ore 23.30.

Mattia Palma, centravanti del Rende, e Alfredo Trombino, attaccante della Morrone sono stati gli ospiti collegati con lo studio, dove era invece presente Franco Viola, tecnico reggino dei record, con quattro promozioni all’attivo dall’Eccellenza alla Serie D. Palma è stato protagonista nella vittoria del Rende in casa del Fc Messina segnando una doppietta ma anche sbagliando un calcio di rigore. Tre punti importanti per i biancorossi arrivati nell'ottava giornata del torneo.

Per Alfredo Trombino, invece, una tripletta che ha consentito alla Morrone di battere l'Acri 3-1 nella sesta giornata del campionato di Eccellenza. Per il bomber dei granata anche il primo posto nella classifica dei marcatori dove ha staccato tutti con 8 reti all'attivo.

Con Roberto Saverino e con Francesco Spina sono stati così analizzati i tornei dilettantistici calabresi, con i video dei gol e con una vetrina dedicata alle storie della Prima categoria.

