Per gli ospiti che decideranno di trascorrere qui il Cenone nove portate che uniscono tradizione e innovazione, pensate dalla chef e direttore generale Francesca Mannis

È già tempo di pensare al Capodanno e alle prelibatezze da assaggiare a tavola. Francesca Mannis, chef e direttore generale del Riva Restaurant & Lounge Bar racconta come sarà il Capodanno 2024 nel locale di Falerna Marina.

Quale sarà la proposta food ha pensato per gli ospiti del Cenone?

«Abbiamo immaginato insieme ai miei compagni di viaggio il menù, liberando la mente dalle costrizioni del passato», ha dichiarato, «Rispettando la tradizione, ma costruendo un viaggio, che porti chi proverà il menù, a vivere il presente con la proiezione al futuro, a qualcosa che deve succedere e avvenire - ha continuato - per questo, abbiamo voluto creare, nuovi sapori e nuove sensazioni per generare la sorpresa e la meraviglia, emozioni nobili che promuovono un atteggiamento propositivo per evolvere».

Nel suo menù di Capodanno quindi, immaginato insieme al suo team, che ama definire come i suoi alleati, la tradizione evolve verso il futuro in un’esperienza al contrario di nove portate che, partendo da un piatto di fine pasto dal cuore salato, culmina in un entrée dal gusto dolce:

La prima portata sarà la piccola pasticceria, un mix tra dolce e salato: una gelatina al pompelmo rosa e Champagne, con cristalli di zucchero e fiocchi di sale.

Si passerà poi al protagonista delle feste natalizie: il Panettone, al pomodoro con guanciale di suino nero di Calabria candito e crema d’uovo alla carbonara .

. Il sorbetto al mandarino con crudo di gambero rosso profumato al rabarbaro supporterà il passaggio ai secondi:

supporterà il passaggio ai secondi: Il primo dei secondi piatti ricorderà la tradizione con un passo verso l’innovazione: baby burger di cotechino con caciocavallo silano DOP filante leggermente affumicato, composta di cipolla rossa di Tropea IGP e pan brioche alla curcuma con semini di senape croccanti e lenticchie rosse .

. Il secondo piatto terrà presente uno dei protagonisti delle feste natalizie, il baccalà: soufflé di baccalà vellutato alle patate dolci con gel di peperoni arrosto, carboncino di olive nere e chips di carciofo di Gerusalemme.

Riguardo ai primi piatti:

Risotto al fumetto di pesce con triglie marinate all’arancia, gambero rosso alla lavanda e germogli di soia all’acqua di mare .

. Mezze maniche rigate al salmastro d’ostrica con mandorle di mare, fasolari, marron glacé e argento.

Avvicinandosi a fine cenone, si arriverà poi all’antipasto, un dolce dal cuore salato:

Millefoglie di aragosta all’anice stellato con crema al burro della Normandia, caviale e cedro.

E per finire.. entreé:

Brezel goloso: una susumella calabrese ricoperta di cioccolato e cristalli di sale.



Sappiamo Francesca che le piace occuparsi dell’esperienza degli ospiti a 360°, siamo curiosi di sapere quindi, che esperienza vivranno gli ospiti di Capodanno, oltre al menù al contrario?

«Il capodanno Riva sarà Extravagant, per questo anche il menù al contrario. Sarà una serata elegante, ma senza formalità. Gli ospiti potranno indossare il loro outfit o accessorio più stravagante e partecipare alla vincita di un premio, dedicato a chi ha osato di più», ha raccontato.

L’esperienza Riva, include già nel quotidiano l’attenzione verso il benessere degli ospiti, non solo attraverso la proposta food ma anche con l’intrattenimento e l’attenzione ai minimi dettagli.

«Per i nostri ospiti abbiamo quindi coinvolto ospiti d’eccezione: esibizioni live con cantanti, musicisti e spettacoli di danza saranno l’anima della serata, ovviamente non dimenticando il tema stravagante. Non sveliamo, però, troppo perché ci saranno anche tante sorprese che vi invitiamo i vivere in prima persona», ha concluso.

Quali altre sorprese ci aspettano in questo periodo di festività natalizie?

«Abbiamo pensato ad altre esperienze per i nostri ospiti, per regalare loro più possibilità di rilassarsi e divertirsi durante le feste:

L’aperitivo che non ti aspetti: già dal 21 dicembre è possibile dalle 12:00 alle 20:30 vivere l’esperienza aperitivo lungo, un ospite può scegliere a qualsiasi orario del giorno come meeting point il Riva e gustare diverse opzioni di aperitivo, tra cui ostriche e champagne. La cornice sarà la musica live ‘70/’80 con dj set e voce.

Il Pranzo Smart: il periodo natalizio è il periodo dei rincontri anche, per questo abbiamo pensato ad una proposta di pranzo smart, per far combaciare più momenti di condivisione e far gustare la nostra cucina contemporanea di pesce anche agli ospiti che si sentono più in colpa per gli sgarri del periodo».

Il team Riva, capitanato dal patron Roberto Gallo e Francesca Mannis, è pronto ad accogliere tutti gli ospiti per le numerose sorprese della notte di Capodanno e delle festività natalizie.