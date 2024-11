È partita la nuova campagna di Calabria Verde, l'ente in house della Regione Calabria, l'azienda nata nel 2013 per favorire la coerenza tra le politiche di tutela della proprie risorse forestali e la loro valorizzazione economica, per la forestazione e per le politiche della montagna.

Protegge il territorio dal dissesto idrogeologico e dagli incendi che soprattutto nella stagione estiva mettono a dura prova il territorio. Per segnalare incendi boschivi basta chiamare Calabria Verde al numero gratuito 800 496 496 o i numeri istituzionali 115 (vigili del fuoco) e 112 (emergenza nazionale).