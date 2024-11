Si sono tenute il 2 marzo scorso all’interno della suggestiva cornice del TH Roma Carpegna Palace Hotel di Roma, a due passi dalla Città del Vaticano, le celebrazioni per la IV edizione del prestigioso Premio Mauriziano a cura della Nobile Accademia Mauriziana.

Tra i protagonisti della serata Roberto Gallo, fondatore del rinomato Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna. In apertura di serata, Gallo ha ricevuto l’onore della nomina a nuovo fornitore della Nobile Accademia Mauriziana, un riconoscimento che aggiunge lustro alla location situata lungo la Riviera dei Tramonti. L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità di spicco, insignite dell’ambito Premio per le rispettive eccellenze in vari settori, dall’imprenditoria piemontese all’ecumenismo, dalla finanza al giornalismo e alla cinematografia.

«Ringrazio di cuore il Rettore Presidente, il Duca di Pontassieve Fabrizio Mechi, per questa meravigliosa opportunità» ha commentato Roberto Gallo. «È stato un vero piacere partecipare alla premiazione di illustri personaggi come il Dott. Luca Baravalle, il giornalista Francesco Giorgino, il regista Kolndrekaj, la dottoressa Lina Tombolato Doris per la finanza e il cardinale Angelo Comastri per l’ecumenismo. Questo evento è un’occasione per trarre ispirazione e cercare sempre di migliorarsi, un valore che chiunque dovrebbe portare avanti ogni giorno».

Il culmine della serata è stato un intenso dialogo di fede e speranza tra i cardinali Monterisi e Comastri, seguito da un abbraccio simbolico con tutti i premiati sul palco. La partecipazione del Riva Restaurant ed il conferimento di questo prestigioso premio porta avanti il nome della Calabria e delle sue eccellenze anche fuori dai confini regionali.