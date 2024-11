Il Rivale, il Beach Club del Riva Restaurant di Falerna Marina, inizia la sua stagione e lo fa con una serie di interessanti novità!

Composto da un elegante stabilimento balneare, una raffinata area piscina e il Gillian Beach & Sunset Cafè, diventa la destinazione ideale per chi cerca un’esperienza di relax unica nel suo genere, in cui la fuga dal caldo estivo incontra la comodità e la spensieratezza in un ambiente mozzafiato.

II Beach Club, con confortevoli postazioni a due passi dal mare, aggiunge quest’anno una zona pet-friendly riservata agli amici a quattro zampe, per assicurare anche a loro un'accoglienza speciale.

La piscina di acqua dolce del Rivale è un vero e proprio gioiello sul mare, incastonato nella spettacolare cornice della struttura. Un rifugio che offre un'alternativa rinfrescante alle giornate estive, permettendo agli ospiti di immergersi in un’atmosfera di assoluto comfort. Tre diverse opzioni per viverlo: le suite dotate di due differenti ambienti di relax, le postazioni king size e le aree con chaise long e salottini.

Particolare attenzione per l’esperienza food and beverage, due opzioni di scelta:

La nuova area garden dedicata al pranzo estivo, ideale per chi desidera gustare un pranzo leggero, senza rinunciare al gusto della Cucina Contemporanea di Pesce del Riva Restaurant.

Il Gillian Beach & Sunset Cafè per il light lunch a pochi passi dal mare, veloce e gustoso: Insalate gourmet, appetizer originali e tante interessanti chicche gastronomiche da scoprire.

Il Rivale Beach Club non è solo un semplice rifugio di relax, ma anche un palcoscenico di divertimento. Nel pomeriggio, l’area si anima grazie alle varie opportunità di intrattenimento a cura della Riva Academy: dj set, show strumentali, lezioni di danza e atletica leggera; un anticipo dell’elettrizzante atmosfera serale animata da coinvolgenti show con musica live del Riva Restaurant.

L’offerta, pensata per la massima esperienza dell’ospite, fa del Rivale molto più di uno stabilimento balneare: è un luogo dove eleganza, comfort e divertimento si fondono per regalare il massimo del benessere. Ogni momento trascorso al Rivale è pensato per regalare emozionanti ricordi.

Al riguardo Roberto Gallo, il fondatore della struttura, ha dichiarato: «Il benessere degli ospiti è sempre il primo obiettivo per noi; per questa ragione abbiamo aggiunto una serie di novità per rendere l’esperienza premium e dedicata, dal relax mattutino, all’intrattenimento pomeridiano, all’attenzione per gli amici a 4 zampe. Siamo pronti anche quest’anno ad offrire sempre il nostro meglio».