L’azienda reggina che opera in ambito di pulizia e igienizzazione di ogni tipologia di ambiente sta cercando nuovo personale nel Vibonese: ecco i requisiti richiesti e come candidarsi

Proteggere la salute di noi stessi e di chi ci sta intorno è un gesto d’amore a cui non possiamo sottrarci, attraverso cui manifestiamo la nostra attenzione e la nostra cura. Oggi ha assunto un’importanza fondamentale anche nella lotta al Coronavirus, diventando una regola imprescindibile in ogni contesto.

Dalle scuole – dove ormai anche i più piccoli conoscono a menadito le norme anti-contagio – fino ai luoghi di lavoro, dai negozi ai ristoranti, dai mezzi di trasporto alle mete di vacanza, tutto è regolamentato dalla necessità di ridurre al minimo le possibilità di contrarre il virus.

Ecco BioClean

La BioClean S.r.l. è un’azienda di Reggio Calabria che si occupa di pulizia, igienizzazione e sanificazione di ogni tipologia di ambiente e che, non solo ha a cuore la salute dei propri clienti, ma offre anche importanti opportunità di lavoro.

I servizi che BioClean S.r.l. offre vanno dalla pulizia ordinaria ad una più profonda igienizzazione, dalla totale sanificazione ambientale fino alla piccola manutenzione di locali residenziali, commerciali, produttivi. Il tutto effettuato da professionisti qualificati attraverso corsi di formazione e aggiornamento, nonché mediante l’utilizzo dei migliori prodotti del settore.

Quali figure professionali cerca BioClean e come candidarsi

L’azienda BioClean è alla ricerca di personale, in particolare nella zona di Tropea: 20 persone fra donne e uomini (maggiorenni), preferibilmente con esperienza nel settore della pulizia, requisito che comunque non risulta fondamentale ai fini dell’assunzione. Tutto il personale avrà accesso ad un corso di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e ad un corso “tecnico” di sanificazione, dove verrà istruito sull’utilizzo dei prodotti, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, verrà fatta anche una formazione ‘on the job’, una dimostrazione pratica eseguita direttamente sul luogo di lavoro. I candidati dovranno specificare l’eventuale disponibilità a spostarsi per la stagione estiva (luglio/ settembre), ed ad alloggiare vicino al luogo in cui verranno effettuati i periodici servizi di pulizia e sanificazione.

Contatti

Chiunque fosse interessato ad approfondire l’offerta lavorativa o presentare la propria candidatura, può contattare BioClean ai seguenti recapiti: