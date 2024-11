Con l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico, è fondamentale che genitori e insegnanti si assicurino che i bambini siano pronti ad affrontare le nuove sfide educative con energia e concentrazione.

Uno degli aspetti più importanti per garantire un buon rendimento scolastico e il benessere generale dei bambini è la corretta idratazione. In questo contesto, l'acqua Fontenoce si rivela un'alleata preziosa per mantenere i più piccoli attivi e concentrati sui banchi di scuola.

Riprendere i frenetici ritmi scolastici, specialmente dopo i piacevoli mesi delle vacanze estive, può causare stress, accelerando i livelli di disidratazione. L'acqua è da sempre la migliore alleata della salute e del benessere.

Incoraggiare i giovani studenti a bere regolarmente durante la giornata, tra un tema di italiano e l'interrogazione di matematica, li aiuta a cominciare con il piede giusto l’anno scolastico.

Perché l’idratazione è cruciale per i bambini?

L'acqua è fondamentale per il funzionamento ottimale del corpo. Nei bambini, che sono in una fase di crescita e sviluppo, lo è ancora di più. La loro maggiore percentuale di acqua corporea e il più rapido turnover dei liquidi rendono cruciale l'idratazione. I bambini, infatti, sono più attivi degli adulti, perdendo così più liquidi e sali minerali, che vanno in qualche modo compensati.

Considerando poi che un bambino trascorre quasi il 50% della sua giornata a scuola (escludendo le ore di riposo), un'adeguata idratazione apporta numerosi benefici nel contesto scolastico, soprattutto per questi motivi:

Regolazione della Temperatura Corporea: i bambini sono particolarmente sensibili alle variazioni di temperatura e ai colpi di calore. L'acqua aiuta a mantenere una temperatura corporea stabile, prevenendo il rischio di disidratazione, soprattutto durante le attività fisiche scolastiche; Idratazione delle mucose: una giusta idratazione mantiene idratate le mucose del naso e della gola, creando una barriera più efficace contro virus e batteri. Questo è particolarmente importante nel contesto scolastico, dove i bambini sono più esposti alla trasmissione di infezioni; Supporto alla Digestione: un corretto apporto idrico facilita la digestione e contribuisce al trasporto e all’assorbimento dei nutrienti presenti nelle merende; Regolazione del Metabolismo: bere acqua favorisce il metabolismo cellulare, contribuendo a mantenere i livelli di energia necessari per affrontare la giornata scolastica; Miglioramento delle funzioni cognitive: una buona idratazione può migliorare la memoria, l'attenzione e la capacità di concentrazione dei bambini. Durante le ore scolastiche, questi fattori sono essenziali per l'apprendimento efficace;

Non bere acqua a sufficienza, può incidere negativamente tanto sulle performance fisiche e cognitive. Una scarsa idratazione, infatti, può causare mal di testa, stanchezza, riduzione della concentrazione e dell’attenzione, creando difficoltà anche nell’esecuzione di compiti semplici. Questo significa che i piccoli studenti potrebbero non rendere quanto potrebbero.

Perciò, è necessario che anche a scuola vi sia una corretta educazione all'idratazione e un incoraggiamento a sane abitudini di consumo. Bere regolarmente e in modo adeguato non solo migliora la salute generale, ma favorisce anche un ambiente di apprendimento più produttivo e sereno.

L'Acqua Fontenoce: un'alleata preziosa per i piccoli studenti

Per garantire un'idratazione ottimale nei bambini, è essenziale un apporto di liquidi che varia da 1 litro a 2 litri giornalieri. Secondo l'European Food Standards Agency (EFSA), i parametri consigliati sono i seguenti:

Bambini 2-3 anni : 1,3 litri al giorno per maschi e femmine;

: 1,3 litri al giorno per maschi e femmine; Bambini 4-8 anni : 1,6 litri al giorno per maschi e femmine;

: 1,6 litri al giorno per maschi e femmine; Bambini 9-13 anni: 2,1 litri al giorno per i maschi e 1,9 litri al giorno per le femmine.

Questi valori si riferiscono all'apporto idrico totale, includendo non solo l'acqua, ma anche altre bevande e cibi idratanti. La distinzione per sesso si basa sulla differente percentuale di grasso corporeo tra maschi e femmine.

L'acqua Fontenoce rappresenta una scelta eccellente per l'idratazione quotidiana dei bambini, grazie alle sue caratteristiche organolettiche uniche. Questa acqua oligominerale, che sgorga a 1238 m s.l.m nel cuore del Parco Nazionale della Sila, si distingue per la sua purezza, leggerezza e qualità. Provenendo da sorgenti naturali incontaminate, garantisce un'acqua sicura e priva di contaminanti.

Fontenoce è un’acqua pura, dove non sono presenti Arsenico e Nitriti. Grazie al basso contenuto di nitrati è ottima per i più piccoli, come consigliato dal Ministero della salute per l'alimentazione dei bambini. Il sapore fresco e gradevole (dato dalla sua leggerezza) incoraggia i bambini a bere di più, facilitando il mantenimento di una buona idratazione durante tutta la giornata scolastica.

Consigli per una corretta idratazione a scuola

Come possiamo far bere di più un bambino a scuola? È importante sapere che quando un bambino sente sete, è già in uno stato di lieve disidratazione. Per garantire che i bambini restino ben idratati durante le lezioni scolastiche, ecco alcuni consigli pratici da adottare:

Incoraggiare i bambini a bere regolarmente: genitori ed educatori dovrebbero incentivarli a bere piccole quantità di acqua frequentemente, tra una lezione e l’altra, e non solo quando hanno sete, perchè può fare una grande differenza; Portare una bottiglia d'acqua: assicuratevi che nello zainetto della scuola ci sia una bottiglietta d’acqua Fontenoce 0,50L. Questo formato delle bottiglie è pratico e leggero, ideale per una facile trasportabilità e per assicurarsi che i bambini abbiano sempre a disposizione una quantità d'acqua adeguata. In alternativa, riempire una borraccia colorata con l’acqua può rendere il gesto di bere più divertente; Rendere l’Idratazione gustosa: per rendere il momento del bere più piacevole, si possono aggiungere fettine di frutta fresca all'acqua. Questo non solo rende l'acqua più saporita, ma anche visivamente accattivante per i bambini; Creare snack salutari: integrare la dieta dei bambini frutta e verdura ad alto contenuto di acqua, come cetrioli, angurie e arance, può aiutare a mantenere una buona idratazione. Snack a base di frutta possono essere una gustosa e sana alternativa durante le pause; Educare e motivare: va spiegato ai bambini perché è importante bere acqua. Utilizzare storie o giochi educativi sull'importanza dell'acqua per il corpo e la mente può essere molto efficace nel motivarli a bere di più; Evitare bevande zuccherate: incentivare il consumo di acqua ed evitare bevande zuccherate o ricche di additivi. Queste non soltanto non sono salutari, ma possono anche diminuire la produttività scolastica.

Incoraggiando questi comportamenti e facendo in modo che i bambini abbiano sempre accesso a dell'acqua fresca e pura come l'acqua Fontenoce, possiamo aiutare i nostri piccoli studenti a rimanere idratati, energici e concentrati durante tutta la giornata scolastica.

Prepariamoci al nuovo anno scolastico assicurandoci che i nostri bambini siano idratati, felici e pronti a imparare! Per ulteriori informazioni su Fontenoce e sui suoi benefici, visitate il sito ufficiale Fontenoce.it.