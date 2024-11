È stato il presidente nazionale di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre, a tagliare il nastro della nuova concessionaria Bmw Mini Calabria Motori a Campo Calabro a Reggio Calabria del gruppo Ionà, leader in nel settore automobilistico in Calabria. «Questo momento per noi rappresenta l'inizio di una nuova era, una nuova pagina, una grandissima soddisfazione perchè è come se fosse un premio dopo tanti anni di carriera con altri brand e altri gruppi – ha affermato Emanuele Ionà affiancato dalla sorella Vivienne, a capo dell'azienda -. La iniziamo qui a Reggio Calabria, una città che ci ha accolto qualche anno fa e che ci è piaciuta tantissimo. Grazie al bel lavoro fatto in questi anni siamo stati corteggiati e chiamati da Bmw Italia e oggi col taglio del nastro iniziamo questa bellissima avventura con questi nuovi brand che sono ricchi di fascino, classe e sportività».

Il rapporto con i clienti

«Devo dire che noi abbiamo creduto nel gruppo Ionà però anche il gruppo Ionà ha creduto in noi – ha detto ai microfoni di LaC Tv il presidente di Silvestre -, questo è un matrimonio che segna un'eccellenza sul territorio. Vogliamo ripartire su Reggio Calabria, vogliamo dare un segnale forte anche a tutta l'Italia come organizzazione Bmw perchè questa è la prima concessionaria con i nuovi standard che rappresentano il nuovo modo di relazionarsi con il mercato e con i clienti. Non solo le automobili, non solo la parte tecnologica ma quello che fa la differenza è la capacità di relazionarsi in modo corretto sul territorio».

La nuova Bmw i4

Una vera e propria serata di festa dunque per l'intera azienda, un'occasione per presentare inoltre un nuovo modello, la Bmw i4: «È una vettura totalmente elettrica di nuova generazione – ha spiegato Ionà - e quindi ci prepariamo al futuro che non è imminente ma è prossimo». L'evento è stato arricchito da un interessante convegno moderato da Fabio De Rossi, vicedirettore di Motor1, magazine di informazione specializzata sulle auto, durante il quale sono intervenuti il presidente Di Silvestre e i fratelli Ionà.