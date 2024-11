A seguito di accertamenti e indagini, che sono ancora in corso per cercare di individuare la destinazione del materiale prelevato, è stato denunciato un uomo del luogo

Un'area di 13.000 metri quadri è stata sequestrata dai carabinieri forestali nel territorio comunale di Lattarico. Durante un controllo effettuato in località "Loreto", gli uomini della Stazione Carabinieri Forestale di Montalto hanno rinvenuto uno sbancamento per la cui realizzazione è stata prodotta una documentazione non idonea all'entità' dei lavori.

Sull'area, attraverso lo sbancamento, sono stati realizzati alcuni gradoni con successivo prelievo di circa 25.000 tonnellate di materiale. Per questo, i militari interventi, hanno configurato l'esercizio di apertura di cava che necessita di autorizzazione. L'area interessata al sequestro ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e vincolo idrogeologico.

A seguito di accertamenti e indagini, che sono ancora in corso per cercare di individuare la destinazione del materiale prelevato, è stato denunciato un uomo del luogo per aver realizzato opere di scavo, sbancamento e livellamento di terreno finalizzato a coltivazione di cava, in assenza dei titoli abilitativi, che hanno comportato una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. (Agi)