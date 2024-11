Arriva il vento gelido siberiano: si annuncia un capodanno con gelo e neve, con temperature prossime allo zero.

Torna dopo 13 anni in Italia il Burian, vento gelido proveniente dalla Russia, che porterà le temperature in prossimità dello zero da Nord a Sud. Secondo ilmeteo.it, da lunedì le temperature scenderanno in tutta Italia, e la neve arriverà anche a bassissima quota, in pianura sulla costa Smeralda, sulle coste della Sicilia, e su tutta la Calabria. Il vento Burian ci accompagnerà fino ai primi giorni del 2015.