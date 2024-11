Nuovi prelievi sono stati effettuati questa mattina dal dipartimento Prevenzione e Igiene dell’Asp a seguito del superamento dei parametri di escherichia coli registrati nei giorni scorsi in alcune aree di Catanzaro. Un campione di acqua è stato prelevato in via Genova, nel quartiere Lido. Il prelievo è stato eseguito nello stesso punto nel quale, venerdì scorso, erano stati riscontrati valori anomali nei parametri di escherichia coli e coliformi totali. I primi controlli avevano imposto al Comune di diramare una specifica ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua a scopo potabile nella zona servita da quella rete, quindi fra il quadrivio Nalini e l’incrocio con via Bausan e da via Bausan fino al fiume Corace.

Il prelievo effettuato stamattina è stato eseguito a 72 ore dal primo. Il risultato delle controanalisi, ultimate le necessarie procedure, verrà reso noto domani mattina, 24 ore dopo il nuovo prelievo.

l.c.