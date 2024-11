La voragine si è creata nel centro storico, nell'area di un parcheggio riservato. Una donna affetta da difficoltà motorie non può uscire di casa

Nel centro storico di Catanzaro le fogne scorrono liberamente nel sottosuolo. In via Carlo V la circostanza ha però assunto i contorni del dramma sociale. Le acque reflue che da oltre tre anni fluiscono al di sotto dei caseggiati hanno provocato il collasso di una parte dell'asfalto.

L'enorme voragine si è creata però nell'area destinata ad un parcheggio riservato. In via Accorciatoia Filanda risiede Immacolata Telemacro, donna di 51 anni affetta da gravi difficoltà motorie che le impediscono di oltrepassare la soglia di casa. Da quando l'asfalto è sprofondato i disagi sono aumentati: impossibilitata a raggiungere l'autovettura non può spostarsi per effettuare le visite mediche giornaliere.

Luana Costa