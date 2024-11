Non tutti i catanzaresi si dimostrano disponibili a differenziare i rifiuti. Negli angoli più impensati nascono discariche improvvisate

La raccolta differenziata a Catanzaro è ancora ben lontana da produrre i risultati sperati non foss'altro perchè i cittadini dimostrano ancora disaffezione verso il sistema. E' sufficiente fare quattro passi su corso Mazzini per avere una plastica idea dell'anarchia con cui il tema viene affrontato dai catanzaresi. Nel salotto buono della città prolifera il pattume accantonato in ogni angolo disponibile. I commercianti, in particolar modo, dimostrano disprezzo nei confronti del decoro urbano ammucchiando cartoni e immondizia nei pressi degli esercizi. Non va meglio nei vichi del centro storico, qui è possibile trovare vere e proprie discariche a cielo aperto: le buste giacciono accatastate perfino dinnanzi alle abitazioni. Vi sono poi zone più distanti dal centro, in particolare, al di sotto dell'ascensore panoramico di Bellavista in cui sono stati accumulati cumuli di immondizia non differenziabile.

Luana Costa