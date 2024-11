La Scogliera dei Rizzi di Cetraro entra nel Parco Marino della Riviera dei Cedri. Lo ha reso noto il vicesindaco di Cetraro, Tommaso Cesareo, che esprime soddisfazione per l’ambito traguardo.

«Ci stavamo lavorando da tempo - sottolinea Cesareo - e finalmente abbiamo ottenuto l’adesione al Parco Marino, di cui fanno già parte le uniche due isole della Calabria, l'Isola di Dino (Praia a Mare) e l'isola di Cirella con i rispettivi fondali marini insieme allo Scoglio della Regina di Acquappesa. Mi sembrava ingiusto che un'area come quella della Scogliera dei Rizzi restasse fuori dal Parco Marino dei Cedri. Un'area naturale rientrante tra le aree protette della Rete Natura 2000 (area Sic). Oggi, grazie alla preziosa collaborazione dell’assessore provinciale Gabriella Luciani, del commissario dell'Ente Parchi Marini Regionali, Ilario Treccosti e grazie alla volontà del sindaco Ermanno Cennamo, abbiamo potuto sancire l'entrata della nostra splendida scogliera».

«Non è stato facile - prosegue Cesareo - visto che ormai le zone individuate nel 2008 erano state inserite nel Parco Regionale. Ma il fatto che la nostra scogliera fosse considerata Sito di Interesse Comunitario, ha agevolato l'iter di inserimento nel Parco. Sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto. Ma la mia più grande soddisfazione - conclude il vicesindaco - è stata quella di sentire le parole del presidente dei Parchi Marini che ha descritto la nostra scogliera come un vero e proprio “paradiso terrestre”».

Il tour “Viaggi emozionali”

Per l’occasione, il Comune di Cetraro e il Parco Culturale Tommaso Campanella presentano "Viaggi Emozionali". Un mini tour a bordo del caicco turco "Lunas" dove un cantastorie, William Gatto, narrerà le gesta del pirata Barbarossa. Un primo appuntamento è fissato per martedì 2 agosto, con doppia partenza dal porto di Cetraro: alle 18:00 e alle 20:30. L’itinerario prevede la visita alle Grotta delle Tre Colonne per poi raggiungere la Baia delle Sirene passando per Grotta dei Rizzi, con la possibilità di fare il bagno nelle acque antistanti. Si replicherà venerdì 26 agosto.