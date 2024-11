Una giornata all'insegna dell'ecologia, nella quale è stata restituita alla comunità un'ex area degradata

Qualche rastrello, piante fresche e tanta buona volontà: sono questi gli ingredienti particolari che hanno spinto i volontari di Save The Children, insieme al gruppo scout della parrocchia di San Domenico, la Pastorale Sociale e del Lavoro, e al Progetto Policoro, a riqualificare un'area degradata nella centralissima via Firenze a Crotone. Una giornata all'insegna dell'ecologia, ma anche verso l'amore che si nutre verso la città. Non è la prima volta che questo esercito di volontari si prodiga non solo alla riqualificazione di un'area, ma vedendo ultimamente lo stato dell'arte di quest'ultima – dove a far da padrone erano calcinacci, spazzatura ed erba incolta – ha deciso di muoversi e mettere in moto la macchina della fratellanza, per restituire alla comunità un spazio verde nuovo.

Nonostante il gran caldo, i volontari non si sono fermati, ma anzi hanno rastrellato tutta l'area, innaffiando le nuove piante, rimuovendo i “famosi” calcinacci, e rimettendo a nuovo la ringhiera di una scalinata che porta a questo “nuovo” parco cittadino. Presenti a dare una mano anche l'assessore comunale al Verde Caterina Caccavari, e il presidente del Consiglio Comunale Serafino Mauro.