Problema rifiuti risolto? Neanche per sogno. A pochi giorni dall’accordo siglato (LEGGI QUI: https://lacnews24.it/ambiente/emergenza-rifiuti-strade-reggio-riapre-impianti-termovalorizzatore_103761/) in regione tra i sindaci della città metropolitana di Reggio Calabria e il governatore Mario Oliverio, la crisi è riaperta e ad annunciarlo è il primo cittadino di Gioia Tauro Aldo Alessio. L’amministratore ha convocato la stampa per fare sapere che gli impegni presi qualche giorno fa sono stati disattesi ed è pronto a fare le barricate davanti al termovalorizzatore. Alessio ha annunciato che domattina metterà davanti ai cancelli dell’impianto di contrada Cicerna gli autocompattatori comunali per impedire a chi arriva da fuori provincia di poter scaricare.

Il funzionamento a singhiozzo degli impianti di Gioia, Siderno e Reggio Sambatello sta mettendo in ginocchio non solo città come Gioia Tauro e Rosarno, che non hanno ancora attivato la raccolta differenziata, ma anche quei centri nei quali il porta a porta è ormai un sistema consolidato.

Per Alessio la colpa di un sistema, quello dei rifiuti, andato in tilt, è della Regione Calabria, chiamata adesso a prendere delle decisioni risolutive.