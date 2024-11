Le stazioni Carabinieri forestale di Rossano, Corigliano e Castrovillari supportati dall’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, stanno in queste ore dando esecuzione a due provvedimenti di sequestro della Procura della Repubblica di Castrovillari su due terreni oggetto di lottizzazione in località “Matassa” nel comune di Rossano. Lottizzazione abusive che potrebbero essere state una delle concause dei danni alluvionali arrecati alla sottostante area urbanizzata di Rossano Scalo. Nove risultano le persone allo stato sottoposte ad indagini. I sequestri operati sono anche finalizzati alla confisca delle aree in lottizzazione per come prevede il testo unico sull’edilizia.