La Protezione civile ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in diverse regioni. Al Sud l’ondata colpisce anche la Basilicata, la Campania, la Puglia e la Sicilia

Un’ondata di maltempo frena, per una breve parentesi, l’arrivo della bella stagione. Dalla serata di oggi in arrivo venti forti con raffiche di burrasca su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Possibili mareggiate sulle aree esposte. Previste, inoltre, temporali su Umbria, Lazio, Campania e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione dalla mattina di domani a Basilicata, Puglia e Calabria.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su settori di Lombardia, Lazio, Molise, Toscana e Campania. L'allerta è invece gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia, su settori di Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia e sui bacini restanti di Lombardia, Lazio, Toscana, Molise e Campania. Crollano le temperature.

Per il weekend atteso tempo instabile: sia sabato che domenica saranno caratterizzati dal passaggio di temporali al Centro Nord. Al Centro-Sud invece l'aumento della pressione garantirà giornate più soleggiate.