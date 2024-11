Nel quartiere marinaro del capoluogo onde alte oltre tre metri hanno regalato a turisti e curiosi un vero e proprio spettacolo della natura

Uno spettacolo della natura, uno spettacolo da far paura. È quello che ieri ha regalato a turisti e curiosi il mare di Catanzaro Lido con onde alte oltre tre metri. I forti venti di burrasca hanno sferzato tutta la costa tirrenica e jonica abbattendosi anche su tratti già duramente provati dalle mareggiate dei mesi scorsi che hanno messo in ginocchio diverse località turistiche, dal Catanzarese al Cosentino. Il forte vento ha poi provocato anche ingenti i danni ingenti alle strutture serricole e alle colture in diverse zone della Regione (video tratto dalla pagina facebook Meteo Catanzaro).