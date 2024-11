Riunione del Comitato operativo per la Viabilità provinciale. Filtraggio dei veicoli tra Paola e Rende, per evitare il transito di mezzi sprovvisti di presidi antiscivolo

Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, ha convocato una riunione del Comitato operativo per la Viabilità provinciale, per fare il punto sullo stato di percorribilità delle arterie viarie del territorio. L’operatività del Piano già predisposto «ha consentito – si legge in una nota – un pronto intervento sulle principali arterie statali e sull’autostrada del Mediterraneo, garantendone la percorribilità. Lungo la statale 107, tra gli svincoli di Paola e Rende, è in atto un filtraggio delle forze dell’ordine per evitare il transito di veicoli sprovvisti di presidi antiscivolo».

Difficoltà sul versante jonico

Disposto anche il supporto di Anas per il ripristino della percorribilità della strada di collegamento dei comuni di Nocara ed Oriolo, sul versante dell’alto Jonio cosentino, al momento difficilmente raggiungibili, mentre sulle altre strade provinciali, la Provincia sta procedendo ai necessari interventi. La Prefettura inoltre, ha garantito il regolare trasporto di un paziente dializzato nella struttura sanitaria in cui viene erogato il trattamento.

